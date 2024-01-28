AC: простые американцы требуют закончить конфликт с Россией
Бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил в интервью журналу American Conservative, что американцы требую выйти из борьбы с Россией.
«Американский народ всё больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы», — сказал он.
По его словам, даже для самых малоинформированных граждан США конфликт на Украине «не имеет особого смыла» и затянулся «на слишком долгий срок».
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы хотят, чтобы Вашингтон закончил конфликт с Россией.