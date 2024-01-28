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AC: простые американцы требуют закончить конфликт с Россией

Бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил в интервью журналу American Conservative, что американцы требую выйти из борьбы с Россией.

СМИ: простые американцы требуют закончить конфликт с Россией
© РИА Новости

«Американский народ всё больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы», — сказал он.

По его словам, даже для самых малоинформированных граждан США конфликт на Украине «не имеет особого смыла» и затянулся «на слишком долгий срок».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы хотят, чтобы Вашингтон закончил конфликт с Россией.

Риттер назвал условие быстрого завершения Россией конфликта на Украине

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