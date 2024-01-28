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Байден вновь оговорился, назвав Трампа действующим президентом

Президент США Джо Байден на ужине Демократической партии в Южной Каролине оговорился и назвал Дональда Трампа действующим президентом страны.

Байден назвал Трампа президентом США
© ТАСС

«Видели, что он [Дональд Трамп] недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», - сказал Джо Байден.

Позднее в своей речи он всё же стал называть Трампа бывшим президентом и даже извинился, что потерял самообладание из-за того, что злится на своего предшественника.

А недавно Байден назвал Трампа профессором.

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