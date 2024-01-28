Байден назвал Трампа президентом США

«Видели, что он [Дональд Трамп] недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», - сказал Джо Байден.

Позднее в своей речи он всё же стал называть Трампа бывшим президентом и даже извинился, что потерял самообладание из-за того, что злится на своего предшественника.