Трамп заявил о неуверенности в НАТО
Экс-президент США Дональд Трамп не верит в желание Североатлантического альянса обеспечить защиту США. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Невада, передает РИА Новости.
«Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь», — сказал он.
Трамп добавил, что знает людей, заседающих в альянсе, и уверен — никто из них не помог бы в случае нужды.
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