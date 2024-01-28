$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Трамп заявил о неуверенности в НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп не верит в желание Североатлантического альянса обеспечить защиту США. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Невада, передает РИА Новости.

Трамп заявил о неуверенности в НАТО
© ТАСС

«Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь», — сказал он.

Трамп добавил, что знает людей, заседающих в альянсе, и уверен — никто из них не помог бы в случае нужды.

Трамп прокомментировал ситуацию на южной границе

В мире
Дональд Трамп
НАТО
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости