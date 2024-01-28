Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен отказался считать Россию врагом Соединенного Королевства. Он опубликовал флаг РФ в соцсети Х (бывшая Twitter) и призвал не враждовать.

Так политик отреагировал на статью GB News, которая призывает британцев готовиться к вооруженному конфликту с Россией в ближайшие шесть лет. Кертен убежден, что никакой войны не будет.

«Что за бредятина. Россия нам не враг», — заявил он.