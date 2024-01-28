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В Великобритании призвали не враждовать с Россией

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен отказался считать Россию врагом Соединенного Королевства. Он опубликовал флаг РФ в соцсети Х (бывшая Twitter) и призвал не враждовать.

Лидер британской партии опубликовал флаг РФ и призвал к миру с Москвой
© РИА Новости

Так политик отреагировал на статью GB News, которая призывает британцев готовиться к вооруженному конфликту с Россией в ближайшие шесть лет. Кертен убежден, что никакой войны не будет.

«Что за бредятина. Россия нам не враг», — заявил он.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин призвал Лондон отказаться от конфронтации с Москвой вместо того, чтобы обсуждать возможность военного конфликта между странами. Перед этим об обострении отношений с Россией предупредил глава Генштаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс.

Эксперт заявил, что Британия не пойдет на прямую конфронтацию с РФ

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