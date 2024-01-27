Арабские миротворческие силы могут отправить в Газу

Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в сектор Газа для помощи палестинской администрации в поддержании порядка в анклаве после завершения конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, представители Израиля отвергают эту идею и предлагают разместить в анклаве "многонациональные силы под контролем Израиля". Однако, как сообщили изданию американские дипломаты, арабские лидеры выступили против такой идеи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.