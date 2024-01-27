Нетаньяху высказался о будущем сектора Газа

"После этого там, конечно, надо будет создать какую-то другую структуру, управление технократов. Мы имеем в виду структуру, которая не занимается воспитанием ненависти, не платит террористам, не посылает террористов. Это желательно, мы работаем над этим, но без уничтожения ХАМАС, включая его лидеров, понятно, что ничего не выйдет", - сказал израильский премьер.