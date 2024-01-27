Лукашенко: Белоруссия и РФ в состоянии ответить недоброжелателям

"Наших уже мерзких, молодых, которые не видели войны, да и серьезного горя не видели, которые говорят, что не надо было защищать Ленинград, надо было его оставить и огромное количество - более чем миллион жизней сохранили бы", - отметил Лукашенко. "Опасная тенденция", - убежден он. "Они - сволочи - из прошлого пытаются смотреть в настоящий день. А заключается все в логике: если не надо было защищать Ленинград, так зачем надо было защищать Москву. Ну, а вообще, не надо было защищаться до Урала, по крайней мере. Они (захватчики - прим. ТАСС) пришли и сделали бы нас лучше", - сказал Лукашенко.



"Я согласен с президентом России, который сказал, что мы потеряли бы свою цивилизацию, и сегодня мы бы не жили на этой земле, если бы не боролись за каждый клочок земли", - заявил президент Белоруссии.