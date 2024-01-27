Блинкен может посетить Китай в ближайшее время

"Госсекретарь Блинкен был первым чиновником администрации, совершившим в прошлом году поездку в Китай, а его коллега побывал в Соединенных Штатах с ответным визитом, так что он (Блинкен - прим. ТАСС) может посетить Пекин в ближайшее время", - отметил чиновник.