Маск обвинил пограничный патруль США в помощи мигрантам

Маск заявил, что все население Земли может приехать в США
Миллиардер Илон Маск заявил, что американские пограничники помогают мигрантам пересечь южную границу США, а строительство стены — это отвлекающий манёвр. По мнению Маска, демократы США считают, что мигранты отблагодарят их своими голосами на выборах.
В соцсети X Маск отреагировал на письмо бывших сотрудников ФБР, призвавших Байдена остановить поток нелегальных иммигрантов в страну. Он назвал это письмо «крайне тревожным».
Миллиардер также ответил на пост, посвященный пограничному кризису в США.
«Строительство стены — это отвлекающий маневр. Никакая стена не нужна, чтобы исправить данную ситуацию. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты».
По его словам, проблема фундаментальна. Она состоит в том, что любой мигрант может попросить убежища, даже не представив доказательств.
«А это означает, что всё население Земли может приехать» — добавил Маск.
В отдельном посте Маск заявил, что демократические штаты «имеют сильную мотивацию импортировать избирателей», поскольку они ожидают, что за них будут голосовать нелегалы.
При этом в прошлом Маск выступал за легальную иммиграцию, заявляя, что ее следует «значительно» увеличить.