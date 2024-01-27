Маск обвинил пограничный патруль США в помощи мигрантам

Миллиардер Илон Маск заявил, что американские пограничники помогают мигрантам пересечь южную границу США, а строительство стены — это отвлекающий манёвр. По мнению Маска, демократы США считают, что мигранты отблагодарят их своими голосами на выборах.

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В соцсети X Маск отреагировал на письмо бывших сотрудников ФБР, призвавших Байдена остановить поток нелегальных иммигрантов в страну. Он назвал это письмо «крайне тревожным».

Миллиардер также ответил на пост, посвященный пограничному кризису в США.

«Строительство стены — это отвлекающий маневр. Никакая стена не нужна, чтобы исправить данную ситуацию. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты».

По его словам, проблема фундаментальна. Она состоит в том, что любой мигрант может попросить убежища, даже не представив доказательств.

«А это означает, что всё население Земли может приехать» — добавил Маск.

В отдельном посте Маск заявил, что демократические штаты «имеют сильную мотивацию импортировать избирателей», поскольку они ожидают, что за них будут голосовать нелегалы.