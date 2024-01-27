Маск обвинил пограничный патруль США в помощи мигрантам

«Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты. Фундаментальная проблема заключается в том, что любой может попросить убежища без доказательств, а это означает, что все население Земли может приехать в Америку», – говорится в посте предпринимателя.