Лукашенко упрекнул Украину в поиске «за морями лучшей жизни»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным упрекнул Украину и Прибалтику в том, что те ищут «за морями лучшей жизни», пишет РИА Новости.

Лукашенко выразил недоумение, что Украина и страны Прибалтики отказываются работать с Россией и Белоруссией. Он отметил, что в СССР «никто ничего не делил».

«Давайте двигаться в этом направлении… Нет, не хочется - ищут за морями лучшей жизни», - сказал белорусский лидер.