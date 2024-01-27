Шольц решил обсудить Украину и Ближний Восток с Байденом

Визит Шольца намечен на 9 февраля. Планируется, что во время встречи в Белом доме он обсудит с Байденом усилия по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке, поддержку Израиля и «необходимость наращивания гуманитарной помощи и защиты мирного населения в секторе Газа», а также подтвердит намерение продолжать поддержку Украины.