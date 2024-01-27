В США захотели усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции

В сенате США захотели усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

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В ближайшие дни в американский сенат могут внести законопроект, который позволит ограничить пересечение нелегалами южной границы. Отмечается, что он предполагает сокращение срока рассмотрения заявки на убежище с 10 лет до полугода, а также предоставление властям разрешения закрывать кордон при достижении лимита пересечения.

Планируется, что условия соответствующего соглашения будут опубликованы на следующей неделе. В сенате рассчитывают, что благодаря этому документу можно будет разблокировать помощь Израилю, Тайваню и Украине.