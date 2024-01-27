В США назвали города, которые может потерять Украина

Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, это будут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск.

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Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск — эти четыре территории находятся за пределами уже существующих областей (входящих в состав России. — NEWS.ru.), они, вероятно, тоже станут частью России, — отметил он.

Он добавил, что если Украина и Запад будут продолжать настаивать на том, чтобы не вести переговоры, то тогда Москва выполнит все свои задачи спецоперации при помощи военной силы. Он пояснил, что если потребуется, то российские войска могут дойти вплоть до польской границы.