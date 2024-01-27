Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (СВВ) проходит в Германии. В начале съезда перед собравшимися выступила новый член партии — писательница и журналистка Даниэла Дан. Она начала свою речь со слова благодарности Красной армии.

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Дан поблагодарила Красную армию за освобождение концентрационных лагерей. По её словам, свои жизни за это отдали 13 млн солдат.

«И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», — приводит слова писательницы РИА Новости.