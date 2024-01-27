$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии

Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (СВВ) проходит в Германии. В начале съезда перед собравшимися выступила новый член партии — писательница и журналистка Даниэла Дан. Она начала свою речь со слова благодарности Красной армии.

Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии
© RT на русском

Дан поблагодарила Красную армию за освобождение концентрационных лагерей. По её словам, свои жизни за это отдали 13 млн солдат.

«И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», — приводит слова писательницы РИА Новости.

О создании депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт собственной партии в Берлине стало известно в начале ноября. Среди прочего политик прославилась своей критикой в адрес властей ФРГ за оказание помощи Украине и участие в санкционном давлении на Россию.

В мире
Сара Вагенкнехт
Бундестаг
Германия