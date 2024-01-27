Названа помеха для отношений Китая и США

Проблема независимости Тайваня представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в регионе. Об этом на встрече в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его цитирует ТАСС.

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По словам дипломата, тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая. Региональные выборы на острове не могут изменить факт его принадлежности к КНР. США должны придерживаться принципа «одного Китая» и текста двусторонних коммюнике. Также Вашингтону следует выполнять обещание не поддерживать сепаратистские настроения на острове, добавил он.

«Так называемая проблема независимости Тайваня представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе. Это также крупнейший вызов для китайско-американских отношений», — назвал причину кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина Ван И.

13 января на президентских выборах на Тайване победил лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, получив свыше 40 процентов голосов избирателей.