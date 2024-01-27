Аналитик объяснил события в Техасе

Техасский «мятеж» свидетельствует, что в Штатах начался конституционный кризис. Это играет на руку Дональду Трампу в его предвыборной гонке. Так полагает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, передает ТАСС.

Эксперт считает, что в ситуации с Техасом началось открытое противостояние федеральной и местной власти. Последняя отказывается выполнять решение Верховного суда США.

«Это действительно конституционный кризис, потому что в соответствии с американской конституцией все ветви власти, включая власть штатов, обязаны выполнять решение Верховного суда», -— сказал Суслов.

Боле того, помимо Техаса еще 25 штатов выступили против решения Верховного суда. Ситуация стала опасной для США как государства.

Аналитик считает, что данный кризис играет на руку Трампу, борющемуся за президентский пост. Трамп обвиняет Байдена в обострении кризиса и создании условий для того чтобы беспрецедентное количество незаконных мигрантов проникало в США. Именно Трамп требует только победы в пограничном вопросе и с ним солидарны республиканские губернаторы