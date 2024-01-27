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Армения передала Азербайджану новый пакет условий по мирному договору

Ереван предоставил Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые передает «Интерфакс-Азербайджан», в ближайшее время власти озвучат свою позицию по новым условиям договора. Он также подчеркнул, что очные встречи между представителями Баку и Еревана продолжатся в 2024 году.

Армения передала Азербайджану новый пакет условий по мирному договору
© News.ru

Мы получили от Армении очередной пакет предложений по мирному договору. Мы ответим на них в ближайшие недели, — сообщил Байрамов.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что Баку ждет от Еревана точные карты всех заминированных участков на территории Карабаха. По информации ведомства, до настоящего времени эти сведения не были предоставлены в полном объеме. Как подчеркнула азербайджанская сторона, достоверность карт, переданных Ереваном после подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России осенью 2020 года, составила лишь 25%.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку требуют взаимной гарантии об отсутствии скрытых территориальных претензий друг к другу. По его словам, в настоящее время стороны стараются поддерживать активные прямые контакты.

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Никол Пашинян
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