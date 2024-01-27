Глава МИД Венгрии рассказал, как установить мир на Украине и Ближнем Востоке

Для разрешения конфликтов на Украине и в Газе нужны разные подходы. Так считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет Jerusalem Post.

В интервью изданию Сийярто сказал, что Европа совершила «громадные ошибки» в подходе к украинскому конфликту. В частности, она глобализировала его, а не изолировала. ЕС отказался от шагов к миру и теперь предпринятые им меры «несут опасность эскалации».

«Чем дольше длится война, тем больше людей погибнет», — сказал Сийярто.

Он отметил, что главное сейчас — спасение жизни людей и спасение Украины, как страны, «от полного краха».

Сийярто уверен, что последовательность действий в урегулировании украинского кризиса должна быть следующей: прекращение огня, мирные переговоры, а затем мирное соглашение.

При этом, касаясь ситуации в секторе Газа, Сийярто считает, что «необходимо победить ХАМАС», чтобы «террористы в будущем не убивали людей».

В обоих случаях Венгрия не хочет эскалации и понимает, что любой из этих двух конфликтов может повлечь за собой участие других стран и перерасти в мировую войну.

Венгрия входит в число немногих стран Европы, которые не поставляли оружие Киеву. Она сохранила отношения с Россией и призвала к прекращению огня.