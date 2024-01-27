Названы подробности истории с кокаином в офисе бельгийского министра

В Бельгии продолжается скандал, связанный с обнаружением 50 упаковок с кокаином в офисе министра образования региона Валлония Каролины Дезир, пишет РБК.

По данным телеканала, конфискация наркотика была произведена в декабре 2023 года. Вместе с тем, в СМИ данные попали только в конце января.

Отмечается, что обыску в кабинете министра предшествовал арест сотрудника ее аппарата Вана Хаелена, сына члена брюссельского парламента Фадилы Лаанан, по обвинению в продаже наркотиков.

Полиция при аресте изъяла у чиновника не менее €10 тыс. наличными. На следующий день он был уволен «за злоупотреблением доверием».

Журналисты отметили, что Дезир в январе начала «инициативное сотрудничество со следователями».

В прокуратуре Брюсселя пояснили, что обвинения в продаже и хранении наркотиков были предъявлены восьми гражданам страны, шесть из них стражи порядка арестовали.

Ранее сообщалось, что 47-летняя уроженка Брюсселя Каролина Дезир занимает пост министра образования франкофонного региона Бельгии с 17 сентября 2019 года.