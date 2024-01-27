Во Франции протестующие сожгли здание таможни

Протестующие фермеры во Франции подожгли отделение таможни в коммуне Ним на юге страны. Об этом в соцсети X сообщил префект департамента Гар Жером Боне.

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«Сегодня вечером с 19:15 на таможенном пункте в Ниме начался пожар, причиной которого, предположительно, стало проникновение людей на сельскохозяйственной технике», — написал Боне.

По его словам, здание горело больше часа, а пожарные не могли справиться с огнем.

Протесты фермеров начались во Франции в январе. Причиной этому стало вероятное повышение цен на дизельное топливо. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию украинской сельхозпродукции.

26 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства.

21 января в Париже несколько тысяч человек собрались на митинг против нового закона, ужесточающего правила иммиграции во Франции. Протестующие требуют от президента Эммануэля Макрона не подписывать документ.