Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 27 января, отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме того, Лукашенко намеревается принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, где пройдет обсуждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

Кроме того, в ходе встречи стороны подведут итоги реализации мероприятий основных направлений на 2021-2023 годы и 28 союзных программ.