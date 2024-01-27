Александр Лукашенко отправился с визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 27 января, отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом пишет БЕЛТА.
По данным агентства, глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Кроме того, Лукашенко намеревается принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, где пройдет обсуждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
Кроме того, в ходе встречи стороны подведут итоги реализации мероприятий основных направлений на 2021-2023 годы и 28 союзных программ.
Затем белорусский лидер намеревается встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, а также международную повестку, отметили журналисты.