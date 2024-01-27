Названы детали десятилетних обязательств США по гарантиям безопасности Украине

Белый дом разработал десятилетние обязательства, касающиеся гарантий безопасности Украине. Новый план представят весной 2024 года, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным источников, новые планы США отражают как необходимость поддерживать Украину, так и понимание того, что Киев не способен вторгнуться на российские территории – это показали «разочаровывающие результаты прошлогоднего контрнаступления».

«Все еще переживая неудачное прошлогоднее контрнаступление на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая преуменьшит акцент на отвоевании территории и вместо этого сосредоточится на том, чтобы помочь Украине отразить новые наступления России, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели - усилению ее боевых возможностей и экономики», – пишет The Washington Post.

Таким образом, основной боевой задачей, поставленной Киеву западными союзниками в 2024 году, станет «удержание существующих позиций». При этом Запад планирует и впредь снабжать Киев ракетами дальнего радиуса. По замыслу Белого дома они должны сдерживать Черноморский флот России, связывать ВС РФ в Крыму и «защищать транзит из портов Украины».