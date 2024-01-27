В Техасе описали ситуацию на границе США с Месксикой

Техасцы, живущие на границе с Мексикой, рассказали об отношении к миграционному кризису и обвинили в происходящем Белый дом и его внешнюю политику. Об этом сообщают «Известия», чей корреспондент побывал на месте событий.

Сейчас КПП на границе Мексики и Техаса работает в штатном режиме. Возле нелегальных троп, облюбованными мигрантами, круглосуточно дежурит нацгвардия. Там же возводятся укрепления с колючей проволокой.

Эпицентром миграционного и конституционного кризиса стал город Игл-Пасс. Местный житель Роландо Лопез рассказал, что в городе живет 25–27 тысяч человек. Через Игл-Пасс мигранты транзитом едут в Чикаго и Нью-Йорк.

Техасец считает, что границу с Мексикой необходимо держать под контролем государства, а мигранты должны проходить через КПП с легальными документами.

При этом Лопез отметил, что дружелюбно настроен к мигрантам и понимает, что они страдают и бегут от бандитизма и правительственного «бардака» в их странах. В этом есть весомая доля вины США, которые «издеваются над маленькими странами» и грабят их ресурсы.

«Во всём виновато американское правительство, потому что оно — хулиган», — заявил Лопез.