СМИ привели подробности казни американца с помощью азота

В США провели первую казнь с использованием азота. Казненный бился в судорогах несколько минут, что «вызвало споры о гуманности метода», передает Associated Press.

По приговору суда Алабамы за убийство был казнен 58-летний Кеннет Юджин Смит. Его заставили дышать через заполненную азотом маску, которая лишила организм кислорода. В итоге осужденный скончался от гипоксии.

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«Как минимум две минуты из 22-минутной казни его сотрясали конвульсии и судорожные спазмы, заставлявшие каталку заметно трястись. За этим последовало несколько минут удушья, затем его дыхание перестало быть ощутимым», — сообщает агентство.

Сторонники Смита «выразили тревогу» из-за того, как завершилась казнь. Они заявили, что это полная противоположность обещанию штата о быстрой и безболезненной смерти. Но генеральный прокурор Алабамы во время пятничной пресс-конференции охарактеризовал казнь как «хрестоматийную».

«Со вчерашнего вечера азотная гипоксия как средство казни уже не является непроверенным методом. Это проверенный метод», — заявил генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл.

Он предложил помощь штатам, рассматривающим возможность принятия этого метода.

Комиссар исправительных учреждений Алабамы Джон К. Хэмм заявил, что не видит ничего необычного в конвульсиях казненного.

«Все это было ожидаемо и проявлялось в побочных эффектах, которые мы наблюдали или исследовали», — сказал он.

По его мнению, в Алабаме «определенно будет больше казней с применением азотной гипоксии».

Федеральный защитник Джон Паломби, представляющий приговоренных, заявил, что разочарован обещаниями государства о «самом гуманном методе казни».

«Вместо этого мистер Смит корчился и бился перед смертью. Никакие дальнейшие казни не должны проводиться таким методом до тех пор, пока события этого вечера не будут расследованы независимым органом», — заявил он.

Духовный наставник Смита, преподобный Джефф Худ, согласился с мнением адвоката. По его словам, предполагалось, что Смит потеряет сознание за 30 секунд, но этого не произошло.

«То, что мы видели, было минутами борьбы человека за свою жизнь» — сказал Худ.

Европейский союз и Управление ООН по правам человека выразили сожаление из-за официального убийства человека Соединенными Штатами Америки. Представители ООН и ЕС заявили, что смертная казнь нарушает право на жизнь и не сдерживает преступность.