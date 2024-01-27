Глава ЦБ Италии Фабио Панетта предостерёг Евросоюза от конфискации прибыли от российских активов.

Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times, выдержки из которого публикует РИА Новости.

«Международные отношения – это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив», – пояснил финансист.

При этом он добавил, что китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главарь киевского режима Владимир Зеленский признался, что пока не ощутил пользы от заморозки зарубежных российских активов.