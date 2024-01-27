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Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждёт Евросоюз за «ограбление» России

Глава ЦБ Италии Фабио Панетта предостерёг Евросоюза от конфискации прибыли от российских активов.

Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет Евросоюз за «ограбление» России
© globallookpress.com

Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times, выдержки из которого публикует РИА Новости.

«Международные отношения – это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив», – пояснил финансист.

При этом он добавил, что китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главарь киевского режима Владимир Зеленский признался, что пока не ощутил пользы от заморозки зарубежных российских активов.

Последние новости и всё самое важное о западных санкциях и ограничениях читайте в теме «Свободной Прессы».

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