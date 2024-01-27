Во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни

Кроме того, в городе Нарбонн в департаменте Од протестующие устроили поджог здания социальной страховой службы. Для этого они использовали кучу засохших виноградных лоз. Несмотря на вмешательство 25 пожарных, дом в итоге был полностью уничтожен огнём.