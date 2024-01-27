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Во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни

Инцидент был зафиксирован в коммуне Ним.

Во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни
© globallookpress.com

Как сообщил префект департамента Гар Жером Боне, виновных уже ищут.

Кроме того, в городе Нарбонн в департаменте Од протестующие устроили поджог здания социальной страховой службы. Для этого они использовали кучу засохших виноградных лоз. Несмотря на вмешательство 25 пожарных, дом в итоге был полностью уничтожен огнём.

Массовые акции фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта в страну сельхозпродукции с Украины.

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