Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих Вооружённых сил Украины из опубликованного главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян списка действительно готовились для обмена, сорванного после крушения самолёта ИЛ-76 в Белгородской области.