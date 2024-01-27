Европейский союз (ЕС) лицемерно пытается скрыть тот факт, что Украина является крайне коррумпированной страной. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал член парламента регионального содружества Мик Уоллес.

Законодатель отметил, что Брюссель превращает осуждение венгерских властей за коррупцию в некое подобие спорта. При этом аналогичные проблемы в других государствах усиленно игнорируются, подчеркнул он.

"Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза", — добавил Уоллес.

18 декабря 2023 года британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ряд политиков из стран — членов ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при принятии решений. По данным издания, таким образом инициаторы хотят добиться согласования нового пакета помощи Украине.

Позже бельгийский премьер-министр Александр де Кроо опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что региональное содружество не планирует лишать Будапешт права голоса.