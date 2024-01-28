Байден рассказал о способе решения ситуации на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден рассказал избирателям о ходе переговоров по ситуации на границе с Мексикой . Его слова приводит C-SPAN. С соответствующим заявлением политик выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине.

"Мы добиваемся настоящего прогресса по одному из самых важных вопросов, стоящих перед нами. Это безопасность на границе", — заявил он.

По словам политика, этот законопроект мог бы "исправить нашу поломанную иммиграционную систему и обеспечил бы быстрый доступ тем, кто заслуживает того, чтобы быть здесь". До этого Байден заявил о согласии на "жесткие меры" по защите границы.