На Западе призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте перед президентскими выборами в США. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

На своей странице в соцсети Х он обратил внимание читателей, что сразу несколько западных военных лидеров предупредили о необходимости готовиться к войне с Россией. Они знают, что у Украины заканчивается кислород и что российские военные скоро перейдут в наступление, пояснил Дотком.

"Это попытка Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте на Украине перед выборами в США", - цитирует РИА Новости эксперта.