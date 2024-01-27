Немецкий бизнесмен объяснил призывы Запада готовиться к войне с Россией

Бизнесмен Дотком: Байден не хочет победы РФ на Украине перед выборами в США
На Западе призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте перед президентскими выборами в США. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
На своей странице в соцсети Х он обратил внимание читателей, что сразу несколько западных военных лидеров предупредили о необходимости готовиться к войне с Россией. Они знают, что у Украины заканчивается кислород и что российские военные скоро перейдут в наступление, пояснил Дотком.
"Это попытка Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте на Украине перед выборами в США", - цитирует РИА Новости эксперта.
Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину необходимо осознать опасность войны с Россией и призвал вооружаться. Глава Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс также не исключил войны с Россией, заявив, что жителям Соединенного Королевства придется сражаться.