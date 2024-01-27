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Украину предупредили о приближающемся переломном моменте

Из-за сокращения западной помощи Украина близка к переломному моменту. Об этом пишет Коннор Эколс для издания Responsible Statecraft (RS).

Украину предупредили о приближающемся переломном моменте
© Газета.Ru

По словам журналиста, помощь Киеву со стороны западных союзников иссякает. Эколс сослался на двух высокопоставленных чиновников, которые говорили, что Россия может одержать победу в течение нескольких недель или месяцев в случае, если конгресс США не одобрит выделение финансовой помощи Украине.

До этого газета Financial Times (FT) писала, что помощь США Украине оказалась "повисшей на волоске" из-за бывшего президента США Дональда Трампа.

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Трамп, который хочет сделать миграционный кризис центральной темой в своей предвыборной программе, выступил против компромиссного соглашения об усилении мер на южной границе с Мексикой, связанного с пакетом помощи Украине и Израилю.

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