Из-за сокращения западной помощи Украина близка к переломному моменту. Об этом пишет Коннор Эколс для издания Responsible Statecraft (RS).

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По словам журналиста, помощь Киеву со стороны западных союзников иссякает. Эколс сослался на двух высокопоставленных чиновников, которые говорили, что Россия может одержать победу в течение нескольких недель или месяцев в случае, если конгресс США не одобрит выделение финансовой помощи Украине.

До этого газета Financial Times (FT) писала, что помощь США Украине оказалась "повисшей на волоске" из-за бывшего президента США Дональда Трампа.