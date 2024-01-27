Милей отправится в Израиль

"Я обязуюсь усилить наши дипломатические, торговые и дружеские связи с Израилем. В ближайшие недели я посещу Святую землю, что станет новой главой в братских отношениях наших двух стран", - сказал он на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста.

После победы во втором туре выборов президента, который прошел 19 ноября прошлого года, Милей заявил, что собирается посетить США и Израиль до своей инаугурации, однако пока состоялась только поездка в Нью-Йорк и Вашингтон. Аргентинский лидер неоднократно заявлял, что считает США и Израиль приоритетными союзниками.