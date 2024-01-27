Доступ украинцев к российскому контенту вызвал возмущение в Раде

Украинские власти не могут запретить гражданам доступ к российскому контенту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады от «Европейской солидарности» Софии Фединой.

По ее словам, люди включают VPN и смотрят, что хотят. Парламентария возмутило поведение молодежи Украины. Подростки выбирают для просмотра контент российского производства в качестве «протеста» против навязанной украинизации.

Законодатель отмечает, что она недавно видела во Львове девушек, которые пользуются российской соцсетью «ВКонтакте», заблокированной на территории Украины. Федина считает, что в этом виновно Министерство цифровой трансформации Украины, сотрудники которого отвлекаются на проекты в интересах других ведомств вместо того, чтобы наладить цензуру в украинском сегменте Интернета.