Евросоюз обвинили в нежелании признать одну проблему на Украине

Евросоюз (ЕС) отказывается признавать существование повальной коррупции на Украине, возмутился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. С таким обвинением он выступил в соцсети X.

В то же время, заметил Уоллес, европейские политики активно осуждают Венгрию, игнорируя аналогичные проблемы в других странах.

«Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза», — написал он.