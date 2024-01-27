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Американские пограничники отказались от борьбы с Нацгвардией Техаса

Сотрудники Таможенно-пограничной службы не будут убирать колючую проволоку, которую установили власти Техаса вдоль границы с Мексикой. Об отказе высокопоставленный сотрудник ведомства рассказал Fox News.

Американские пограничники отказались от борьбы с Нацгвардией Техаса
© ТАСС

Чиновник сообщил, что пограничная служба находится в тесном контакте с силовыми ведомствами Техаса, в том числе и Национальной гвардией. Если пограничникам понадобится экстренно оказаться на одном из участков границы, то вопрос будет решаться вместе с представителями властей штата.

О том, что пограничники не будут бороться с нацгвардейцами и не будут их арестовывать, заявили и в профсоюзе сотрудников таможенной службы. В публикации в соцсети X говорится, что рядовые сотрудники Таможенно-пограничной службы не будут арестовывать служащих Нацгвардии Техаса, которые выполняют законные приказы.

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