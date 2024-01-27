МИД Венгрии дал советы по завершению конфликтов на Украине и в Газе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликты на Украине и в секторе Газа нужно завершать как можно скорее, но к ним нужны разные подходы.

«Чем дольше продлится война, тем больше мирных людей погибнет», - заявил он в интервью израильской газете Jerusalem Post.

Венгерский министр отметил, что в случае с Украиной необходимы прекращение огня, мирные переговоры и договор на будущее. А в случае с палестино-израильским конфликтом – полная победа израильских сил над движением ХАМАС.