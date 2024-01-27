Трамп ответил на приговор по иску о домогательствах

Бывший американский лидер Дональд Трамп будет обжаловать приговор суда Нью-Йорка, который обязал его уплатить больше 83 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательствах и клевете, сообщает РИА Новости.

По словам политика, в вердикте присяжных он увидел политический подтекст. Он связал его с желанием помешать избирательной кампании на пост главы государства.

«Я полностью не согласен с обоими вердиктами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, которая по указанию Байдена открыта на меня и Республиканскую партию», — заявил бывший президент.

Он указал, что юридическая система США полностью вышла из-под контроля и используется как политическое оружие.

Ранее суд обязал Трампа выплатить 83,3 млн долларов компенсации Кэрролл по иску о домогательствах. По словам женщины, политик ее изнасиловал почти три десятилетия назад. Она утверждает, что это произошло в отделе нижнего белья.