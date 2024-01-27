Суд в США вынес решение по иску о домогательствах против Трампа

Суд Нью-Йорка обязал бывшего американского лидера США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов компенсации писательнице Элизабет Кэрролл по иску о домогательствах, сообщает Reuters.

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Она обвинила экс-президента в разрушении ее репутации как заслуживающей доверия журналистки. По словам женщины, политик ее изнасиловал почти три десятилетия назад.

Присяжным из семи человек потребовалось менее трех часов, чтобы вынести вердикт после пятидневного судебного разбирательства в федеральном суде Манхэттена.

Трамп присутствовал на большей части судебного процесса, но не присутствовал в зале суда, чтобы услышать приговор. В своем посте в соцсети он сообщил, что подаст апелляцию.

Ранее Кэррол подала в суд на Трампа, утверждая, что тот совершил против нее сексуальное преступление в отделе нижнего белья.