Экс-депутат Рады рассказала о ненависти внуков к русским

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион похвасталась ненавистью своих внуков к русским. Этим она поделилась в разговоре с YouTube-каналом PAI.

Политик вспомнила, как ее внучка, пришедшая к ней домой, слушала новости и обратила внимание, что солдат говорит на русском языке.

«Она смотрит квадратными глазами, поворачивается ко мне и говорит: "Бабуля, кто это такой? Это москаль?"», — рассказала Фарион.

Она призналась, что испытала неловкость, поскольку ей было трудно объяснить, почему украинский солдат говорит по-русски. Экс-депутат также поделилась, что ее внук спит с флагом Украины.