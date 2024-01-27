"Врачи без границ" рассказали о критической ситуации со здравоохранением в Газе

Жизненно важные службы последней крупнейшей больницы Газы имени Насера больше не работают, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации «Врачи без границ».

По ее данным, в анклаве теперь отсутствует система здравоохранения на фоне продолжающихся боев и бомбардировок в Хан-Юнисе. В больнице Насер прекратились жизненно важные медицинские услуги.

«"Врачи без границ" сожалеют о ситуации, в которой у людей не осталось возможности обратиться за лечением в случае большого наплыва раненых на войне», — отмечает организация.

В настоящее время большая часть медиков учреждения, а также тысячи перемещенных лиц, которые искали убежища там, бежали в дни, предшествовавшие приказу Израиля об эвакуации прилегающих районов. Сегодня жизни людей находятся под угрозой из-за отсутствия медицинской помощи.