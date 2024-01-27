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В Белом доме высказались о бунте Техаса

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Техаса своими действиями усугубляют кризисную ситуацию на границе США и Мексики. Ее слова приводит бунте одного из американских штатов.

В Белом доме высказались о бунте Техаса
© РИА Новости

«Власти Техаса не выполняют постановления суда, а это буквально закон. Мы хотим, чтобы пограничный патруль мог выполнять свою работу, а губернатор [Грэг] Эбботт мешает этому», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

На вопрос, может ли президент Джо Байден временно переподчинить себе Национальную гвардию Техаса, чтобы отвести ее от границы, Жан-Пьер ответить не смогла.

Подразделения Нацгвардии Техаса не пускают пограничную службу к одному из участков границы с Мексикой, не давая таким образом демонтировать колючую проволоку. Снести все ограничения на границе постановил Верховный суд США, но в Техасе с таким решением не согласились. Власти штата считают, что федеральные власти никак не помогают справиться с наплывом нелегальных мигрантов, поэтому приходится брать инициативу в свои руки.

В поддержку действия техасцев высказались 25 губернаторов-республиканцев, а также бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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