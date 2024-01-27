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Румынский премьер не считает, что его стране нужно готовиться к войне

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не думает, что стране следует готовиться к войне. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать прозвучавшие в Великобритании заявления о возможности возникновения конфликта в Европе.

Премьер Румынии прокомментировал возможность войны в Европе
© globallookpress.com

"У нас нет причин готовиться к войне", - приводит его слова агентство Agerpres.

Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс в ходе своего выступления на выставке бронетехники в Лондоне в среду заявил о необходимости "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы быть готовыми к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации.

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Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства морально готовиться к возможному конфликту с Россией.

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