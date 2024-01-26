Президенту Грузии не дали встретится с Пашиняном

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ей не дали встретиться в премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который ранее посетил Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети Зурабишвили.

Зурабишвили также выразила свое сожаление по этому поводу. По ее словам, соответствующие ведомства должны были проинформировать ее о приезде Пашиняна.

«Президент Грузии приветствует визит премьер-министра Республики Армения в страну, однако сожалеет, что президенту не дается возможность встречаться и проявлять должное гостеприимство для лидеров дружественных стран, находящихся с визитом в Грузии», — заявила она.