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Президент Грузии Зурабишвили заявила, что ей не дали встретится с Пашиняном

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ей не дали встретиться в премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который ранее посетил Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети Зурабишвили.

Президенту Грузии не дали встретится с Пашиняном
© globallookpress.com

Зурабишвили также выразила свое сожаление по этому поводу. По ее словам, соответствующие ведомства должны были проинформировать ее о приезде Пашиняна.

«Президент Грузии приветствует визит премьер-министра Республики Армения в страну, однако сожалеет, что президенту не дается возможность встречаться и проявлять должное гостеприимство для лидеров дружественных стран, находящихся с визитом в Грузии», — заявила она.

Ранее Пашинян прибыл с рабочим визитом в Тбилиси, где подписал соглашение о стратегическом партнерстве между странами.

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