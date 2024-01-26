Дальнобойщики США решили отправиться к границе с Мексикой

Американские дальнобойщики отправятся на следующей неделе на южную границу США, чтобы добиться от властей страны мер по предотвращению потока нелегальной миграции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на страницу акции в соцсетях.

По данным агентства, мероприятие запланировано на 3 февраля в приграничных городах Игл-Пасс и штатах Техас, Таксон, Аризона, Сан-Диего и Калифорния. Организаторы акции призвали к участию в ней не только дальнобойщиков, но и байкеров, сотрудников правоохранительных органов, ветеранов, военных, выборных представителей, владельцев бизнеса, фермеров и «свободолюбивых американцев».

«Настало время, чтобы мы, народ, мирно собрались в защиту наших конституционных прав и потребовали от нашего правительства принять меры, и обезопасили нашу границу», — говорится на странице мероприятия в соцсетях.

Предполагается, что к южной границе США будет направлено три «конвоя».