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В Белом доме назвали небезопасными действия властей Техаса по защите границы

Администрация президента США Джо Байдена считает небезопасными действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите американской границы.

В Белом доме назвали небезопасными действия властей Техаса по защите границы
© globallookpress.com

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил администрацию Байдена, что конфронтация федеральных властей с техасской национальной гвардией станет крупнейшей ошибкой Белого дома.

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