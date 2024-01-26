В Белом доме назвали небезопасными действия властей Техаса по защите границы
Администрация президента США Джо Байдена считает небезопасными действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите американской границы.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», — цитирует её РИА Новости.
Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил администрацию Байдена, что конфронтация федеральных властей с техасской национальной гвардией станет крупнейшей ошибкой Белого дома.