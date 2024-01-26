Эрдоган рассчитывает на прекращение атак Израиля в Газе после решения суда ООН

"Я считаю важным и приветствую решение Международного суда о временном судебном запрете в отношении бесчеловечных нападений в Газе. Мы будем продолжать следить за процессом, чтобы военные преступления, совершенные против невинных палестинских гражданских лиц, не остались безнаказанными. Мы надеемся, что это решение, которое является обязательным для стран - участниц Конвенции о геноциде, положит конец израильским нападениям без дискриминации женщин, детей и пожилых людей", - написал турецкий лидер.