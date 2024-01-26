Нетаньяху назвал справедливым решение суда ООН по иску ЮАР

Решение Международного суда ООН оставить за Израилем право на самозащиту является справедливым. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Ранее международный суд ООН в Гааге рассмотрел иск Южно-Африканской республики о временных мерах. По итогам заседания Израиль обязали принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа и срочно обеспечить поступление туда гуманитарной помощи. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в анклаве.

«Приверженность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо и наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ. Наша война ведется против террористов ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения. Как и каждая страна, Израиль имеет базовое право на самооборону. Суд в Гааге справедливо отклонил возмутительное требование лишить нас этого права», — сказал Нетаньяху.

При этом он назвал «само обвинение Израиля в совершении геноцида палестинцев возмутительным, а готовность суда ООН обсуждать его — клеймом позора, который останется на поколения». Нетаньяху заявил, что страна «ведет справедливую войну и будет продолжать ее до полной победы», которая предполагает разгром ХАМАС, возврат всех заложников и гарантии безопасности со стороны сектора Газа.