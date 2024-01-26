Отказ Киева признать свою вину в крушении самолета Ил-76 с украинскими военнопленными демонстрирует, что ему позволено делать все для защиты интересов западных элит. Об этом РИА Новости заявил австралийский журналист, основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн.

По его словам, украинские власти будут врать и заявлять, что не сбивали самолет, обвиняя в этом Москву.

«Старая история, которую повторяют на Западе… Россия бомбит Россию», — сказал Халперн.

Журналист считает, что в такой истории будет легко убедить западную аудиторию — жители получают мало информации из России, поскольку новостную повестку контролируют власти. Он добавил, что Киеву позволено делать все, поскольку он служит интересам западных элит, в том числе американскому военно-промышленному комплексу.

Напомним, что в среду, 24 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили военно-транспортный Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все украинцы, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, погибли.