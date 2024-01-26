Австралийский журналист объяснил, почему Киев лжет про Ил-76
Отказ Киева признать свою вину в крушении самолета Ил-76 с украинскими военнопленными демонстрирует, что ему позволено делать все для защиты интересов западных элит. Об этом РИА Новости заявил австралийский журналист, основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн.
По его словам, украинские власти будут врать и заявлять, что не сбивали самолет, обвиняя в этом Москву.
«Старая история, которую повторяют на Западе… Россия бомбит Россию», — сказал Халперн.
Журналист считает, что в такой истории будет легко убедить западную аудиторию — жители получают мало информации из России, поскольку новостную повестку контролируют власти. Он добавил, что Киеву позволено делать все, поскольку он служит интересам западных элит, в том числе американскому военно-промышленному комплексу.
Напомним, что в среду, 24 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили военно-транспортный Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все украинцы, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, погибли.
Сегодня, 26 января, черные ящики с самолета доставили на экспертизу в лабораторию. Их состояние оказалось хорошим и пригодным для расшифровки, которая уже началась. Как рассказывал РИА Новости источник в экстренных службах, крайне важными являются последние минуты разговоров экипажа — по ним будет понятно, было ли внешнее воздействие на Ил-76 и в какой момент.