Председатель суда ООН процитировала слова Галанта о «человекоподобных животных»
Председатель Международного суда Джоан Донохью в ходе слушаний по иску ЮАР против Израиля зачитала некоторые «подстрекательские заявления израильских лидеров» относительно военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В частности, она процицитировала министра обороны Йоава Галанта, который заявил, что военные сражаются с «человекоподобными животными».
«Первым делом она процитировала министра обороны Йоава Галанта, который сказал своим подчинённым в первые дни войны: «Мы сражаемся с человекоподобными животными», — сообщает корреспондент The New York Times Патрик Кингсли.